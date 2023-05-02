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Горбунов Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбунов
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
2025. ГОРБУНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Кимрск. у., Гарицк. в., д. Глазково. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. 205а, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 10/І—24.

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