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Куржев Татлустан Чучуевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куржев
Имя
Татлустан
Отчество
Чучуевич
Дата исполнения приговора
12 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7657. КУРЖЕВ ТАТЛУСТАН ЧУЧУЕВИЧ, 17 л., Карачаево-Черкесск. обл., аула Тазартуковского. Н. С. 3 уч. Карачаево-Черкесск. обл. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 мая 923.

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