Чирков Григорий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чирков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 602
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97315. ЧИРКОВЪ, ГРИГОРІЙ СТЕПАновъ. К. Барнаульск. у., Карасукск. в. и с., 26 л., рд. Купянск. у., въ Колодежанск. в. и л.; — Омск. С. П., 148, 152, 4 п. 354, 358 и 1 ч. 362 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 97314, арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 20 Окт. 906 (Вѣр.).
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