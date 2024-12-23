Бурьян Федор Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурьян
- Имя
- Федор
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37976. БУРЬЯНЪ, ФЕДОРЪ СТЕПАНОВЪ (онъ же Буруянъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Оргѣев. у., Кобылкск. в., с. Пересѣчина, 36 л.; — Кишинев. О. С. (въ 5 р.), 1654¹ и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 19 Янв. 905 г., арест. отд. 2 г. и 8 м. Исп. 14 Апр. 905. | 900 87495 1654¹ У. | 92 62126 166 М. | 96 15640 170 М.
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