Арефьев Алексей Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арефьев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129605. АРЕФЬЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ЯКОВлевъ. К. Сердобск. у., Чубаровск. в., с. Сперанки, 39 л.; — Саратов. О. С., 12, 13 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 98358, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 122832. | 907 10126 169 М.
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