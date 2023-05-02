Седова Елизавета Леонтьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Седова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Леонтьевна
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10393. СЕДОВА ЕЛИЗАВЕТА ЛЕОНТЬЕВНА, 33 л., Гороховецк. у., Кромск. в. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 6, 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 24/ІІ — 24.
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