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Броцкий Викентий Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Броцкий
Имя
Викентий
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
28 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45430. БРОЦКІЙ, ВИКЕНТІЙ АНДРЕЕВЪ. К. Кутнов. у. и гм., д. Голембіовъ, 21 г., рд. въ г. Варшавѣ; — Варшав. С. П. (въ 3 р.), 152 и 2 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сей ІІ. отъ 10 Іюля 904 г., арест. отд. 2 г. и 8 м. Исп. 28 Марта 905. | 902 94395 170 М. | 901 46136 172 М.

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