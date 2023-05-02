Броцкий Викентий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Броцкий
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45430. БРОЦКІЙ, ВИКЕНТІЙ АНДРЕЕВЪ. К. Кутнов. у. и гм., д. Голембіовъ, 21 г., рд. въ г. Варшавѣ; — Варшав. С. П. (въ 3 р.), 152 и 2 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сей ІІ. отъ 10 Іюля 904 г., арест. отд. 2 г. и 8 м. Исп. 28 Марта 905. | 902 94395 170 М. | 901 46136 172 М.
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