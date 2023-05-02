Безобразов Хрисанф Софронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безобразов
- Имя
- Хрисанф
- Отчество
- Софронов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129979. БЕЗОБРАЗОВЪ, ХРИСАНФЪ Софроновъ. К. Петровск. у., Вязьминск. в., д. Павловки, 24 л.; — У. Чл. Саратов. О. С. по Петров. у. 28 Мая 909, 2 п. 171 и 172 М. (кража), тюр. 1½ м. Исп. 30 Сент. 909.
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