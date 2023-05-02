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Соколов Александр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соколов
Имя
Александр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
20 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 327
Источник
Скан
Оригинальная запись
12078. Соколов Александр Петрович, 20 л., Нижегородск. г., Ветлужск. у., Стрелецк. в., д. Вахраменки. Н. С. 6. уч. Ветлужск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20 июня 926.

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