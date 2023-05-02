Любовцева Прасковья Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любовцева
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8401. ЛЮБОВЦЕВА ПРАСКОВЬЯ ПАВЛОВНА, 40 л., Сенгилейск. у., Уваровск в., д. Коромысловки. Н. С. 5 уч. Сенгилейск. у. Ст. 140 «б», пр. р. ½ м. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 янв. 923.
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