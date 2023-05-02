Баронина Евдокия Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баронина
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129887. БАРОНИНА, ЕВДОКІЯ АНДРЕева. К. Саратов. г., Петров. у., в. и с. Даниловки, 24 л., рд. Пензен. у., Саловск. в., въ д. Ферлюдинѣ, — Петров. Г. С. 1 Февр. 908, 169 и 170 М., тюр. 8 м. Исп. 16 Окт. 909. | 905 30284 172 М.
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