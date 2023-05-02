Еремеев Памфил Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еремеев
- Имя
- Памфил
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4431. ЕРЕМЕЕВ ПАМФИЛ ПАВЛОВИЧ, 27 л., Сретенск. у., Копунск. в., с. Шишкан. Н. С. 19 уч. Сретенск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. 6 м. Исп. 8 окт. 923,
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