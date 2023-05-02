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Еремеев Памфил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еремеев
Имя
Памфил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4431. ЕРЕМЕЕВ ПАМФИЛ ПАВЛОВИЧ, 27 л., Сретенск. у., Копунск. в., с. Шишкан. Н. С. 19 уч. Сретенск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. 6 м. Исп. 8 окт. 923,

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