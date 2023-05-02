Орлов Василий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7228. ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 30 л. Витебск. Губсуд. Ст. ст. 91 ч. 2, 140 и 183 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Псп. 25 сент. 923.
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