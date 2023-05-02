Архипов Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12907. АРХИПОВ, ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 21 г. Гр. Слободск. у., Островновск. в., д. Макаровой; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 3 г. условно, с отпр. на фр. Исп. 29 дек. 920.
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