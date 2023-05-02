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Храпченко Евдоким Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храпченко
Имя
Евдоким
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7872. ХРАПЧЕНКО, ЕВДОКИМ ИВАНОВИЧ, 18 л., Гр. Сеннинск. у., Лимчинск. в., д. Мелинковки,; Н. С. 1 уч. Мценск. у., Мошеннич., лиш. св. 1 г., Исп. 8 окт. 918.

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