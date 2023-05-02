Храпченко Евдоким Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Храпченко
- Имя
- Евдоким
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7872. ХРАПЧЕНКО, ЕВДОКИМ ИВАНОВИЧ, 18 л., Гр. Сеннинск. у., Лимчинск. в., д. Мелинковки,; Н. С. 1 уч. Мценск. у., Мошеннич., лиш. св. 1 г., Исп. 8 окт. 918.
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