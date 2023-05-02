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Галеев Ахмет-Сафа

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галеев
Имя
Ахмет-Сафа
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
45970. ГАЛѢЕВЪ, АХМЕТЪ-САФА (онъ же Хусаиновъ). Именующ. себя Оренбург. мщ., но нигдѣ не прип., 16 л.; — Г. С. 1 уч. г. Оренбурга, 11 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 13 Мая 905.

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