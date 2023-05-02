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Горланов Алексей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горланов
Имя
Алексей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
17898. горлановъ, Алексѣй Ивановъ, 38 л. Мщ. г. Вышняго-Волочка; — Г. С. 2 уч. г. Рыбинска, 9 Дек. 910, 16 и 169 М., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Рыбин. у. отъ 30 Окт. 910 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Исн. 10 Янв. 911. | 910 144587 169 М.

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