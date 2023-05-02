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Гриценко Яков Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гриценко
Имя
Яков
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46293. ГРИЦЕНКО, ЯКОВЪ ЕГОРОВЪ. Сн. сс.-посел. Канск. у., в. и с. Рыбинскаго, 18 л.; — М. С. 4 уч. Нижнеудинск. у., 4 и 6 п. 13, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 11 Іюня 905.

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