Чаплыгин Василий Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чаплыгин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 383
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13136. ЧАПЛЫГИН ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 44 л., Ставропольск. г., Александровск. у., с. Калиновского. Савропольск. Губсуд. Ст. 1 ч. 130, лиш. св. 2 г. Срок вступл. при. в закон. силу не указ., осужд. 28/ІІІ—24.
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