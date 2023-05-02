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Трепалин Григорий Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трепалин
Имя
Григорий
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
29593. ТРЕПАЛИН, ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ, 39 л. Гр. Воронежск. у., Девицк. в. и с.; — Н. С. 2 отд. Воронежск. у. Неподчин. власти, лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. 6 м. пр. р. Осужд. 10 нояб. 920.

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