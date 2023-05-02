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Кирдянов Иван Зиновьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирдянов
Имя
Иван
Отчество
Зиновьев
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
147032. КИРДЯНОВЪ, ИВАНЪ ЗИНОВьевъ (онъ же Кирдановъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Саратов. у., Липовск. в., с. Абалихи, 41 г.; — Саратов. О. С. 8 Сент. 909, 12, 13, 169, 4 п. 170 к 172 У., 149, 152 и 1 ч. 294 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Окт. 909. | 906 87526 269¹ У. | 98 23092 169 М.

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