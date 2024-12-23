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Куницин Яков Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куницин
Имя
Яков
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
08 апрель 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
87648. КУНИЦИНЪ, ЯКОВЪ ОСИПОВЪ. К. Кирсановск. у., Никольсск. в., д. Александровки, 20 л.; — Самарск. О. С., 140, 2 ч. 229, 977, 3 ч. 1655 и 1659¹ У., по сов. съ приг. сего С., отъ 5 Дек. 907 г. и У. Чл. О. С., по Николаев. у., отъ 29 Янв. 907 г., тюр. 3 г. Исп. 8 Апр. 908.

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