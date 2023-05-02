Канторук Артемий Никонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Канторук
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Никонов
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32041. КАНТОРУКЪ, АРТЕМІЙ НИКОновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кобрин. у., Прускокск. в., д. Мазуровъ, 43 л.; — Гроднен. О. С. (въ 7 р.), 114 и 2 ч. 163. 4 У., арест. отд. 1 г. Исп. 9 Апр. 905. | 903 3437 1655 У. | 96 87943 1658 У. | 900 93767 1655 У. | 92 56105 170 М. | 97 87450 1685 У. | 91 4410 169 М.
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