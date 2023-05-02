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Асташин Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Асташин
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
346. АСТАШИН, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Самарск. у., Спасск в. и с.; — М. Н. С. 11 уч. Самарск. у. Кража, лиш. св 8 м., из них 4 м. условно. Исп. 18 апр. 919.

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