Асташин Федор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Асташин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 346. АСТАШИН, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Самарск. у., Спасск в. и с.; — М. Н. С. 11 уч. Самарск. у. Кража, лиш. св 8 м., из них 4 м. условно. Исп. 18 апр. 919.
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