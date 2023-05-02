Плещинский Владислав Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плещинский
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 350
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29090. ПЛЕЩИНСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ ІОСИФОВЪ. К. Люблинск. у., гм. Ящовъ, д. Лысоласъ, 22 л., рд. Радомск. г., см. Козеница, въ д. Гора-Полавска; — Житомирск. О. С., 115, 1641, 1654, 1 и 3 п. 1655 У., арест. отд. 5 л. Исп. 3 Янв. 909. | 906 30766 1647 У. | 905 34970 169 М. | 904 26041 1652 У. | 902 68080 169 М.
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