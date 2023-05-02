Зинько Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинько Федор Степанович

Зинько Федор Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зинько
Имя
Федор
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4966. ЗИНЬКО ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Бийск. у., Еланск. в., д. Верхнекрасноярской. В. Т. 7 арм. корп. Ст. ст. 180а, 201 ч. 1 и 202 ч. 1, лиш. св. 1 Г. Исп. 29 октября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.