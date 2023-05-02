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Денисенко Афанасий Родионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисенко
Имя
Афанасий
Отчество
Родионович
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3825. ДЕНИСЕНКО АФАНАСИЙ РОДИОНОВИЧ, 28 л., Сызранск. у., Ново-Адамовск. в. Омск. Губсуд. Ст. ст. 91 ч. 2, 94, 205, 207, лиш. св. 1½ г. Исп. 30 июня 923.

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