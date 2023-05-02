Фин Владислав Ноахов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фин
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Ноахов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140565. ФИНЪ, ВЛАДИСЛАВЪ НОАХОВЪ. Мщ. г. Гродны, 23 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Виленск. С. П. 4 Мая 909, 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 3 м. Исп. 31 Окт. 909.
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