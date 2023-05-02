Корелин Прокопий Саввич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корелин
- Имя
- Прокопий
- Отчество
- Саввич
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16032. КОРЕЛИН, ПРОКОПИЙ САВВИЧ, 26 л. Гр. Ирбитск. у., Шогринск. в., с. Мостовского; — Н. С. 3 уч. Ирбитск. у. Агитац. прог. Сов. власти, лиш. св. 1 г. Исп. 22 июня 920.
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