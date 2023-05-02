Абас-Оглы Аскяр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абас-Оглы
- Имя
- Аскяр
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44619. АБАСЪ-ОГЛЫ, АСКЯРЪ. К. Борчалин. у., с. Геурартъ, 27 л.; — Завѣдыв. Шулаверск. Мир. уч., 170¹ и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Мая 905.
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