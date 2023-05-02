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Сальников Константин Макарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сальников
Имя
Константин
Отчество
Макарович
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
11444. Сальников Константин Макарович, 27 л., Тульск. г., Липецк. в., д. Запольский-Ольховец. Н. С. Щекинск. р. Тульск. г. Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9 нояб. 926.

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