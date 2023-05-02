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Антонов Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
23 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
173. Антонов Михаил Петрович, 28 л., Троицк. окр., Кособрацк. р., Кочкарские прииски. Семипалатинск. Г. С. Ст. 180 п. «а», лиш. св. 6м. П. в. з. с. 23/ІІ—26.

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