Стерензат Айзик Беркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стерензат
- Имя
- Айзик
- Отчество
- Беркович
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29221. СТЕРЕНЗАТ, АЙЗИК БЕРКОВИЧ, 30 л. Гр. г. Витебска; — Н. С. 1 уч. Суражск. у. Хищение, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 27 февр. 920.
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