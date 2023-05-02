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Волкова Евдокия Григорьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волкова
Имя
Евдокия
Отчество
Григорьева
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
45822. ВОЛКОВА, ЕВДОКІЯ ГРИГОРЬЕВА. К. Егорьев. у., в. и с. Купліяма, 46 л., рд. т. же у., Поминовск. в., въ с. Ново-Егоріи; — Егорьев. У. С., 172 М. (кража), тюр. 1½ м. Исп. 3 Іюня 905.

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