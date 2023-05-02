Пивоварова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПивоварова Мария Михайловна

Пивоварова Мария Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пивоварова
Имя
Мария
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
05 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
18143. ПИВОВАРОВА, МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 17 л. Гр. Ростовск. у., Ивановск. в., с. Исакова; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Спекуляция, пр. р. 8 м. Исп. 5 апр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close