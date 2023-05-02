Кузнецов Федор Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7375. КУЗНЕЦОВ ФЕДОР ЕГОРОВИЧ, 35 л., Переяславль-Залесск. у., Загорск. в., с. Доратники. Московск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 октября 923.
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