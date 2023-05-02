Васильев Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101317. ВАСИЛЬЕВЪ, НИКОЛАЙ ВАсильевъ (онъ же Сигарочниковъ), 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Москов. г., Подольск. у., Сухановск. в., с. Спасскаго; — Владимирск. О. С., 20 Апр. 911, 124 и 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Іюнѣ 911. | 905 79659 2 ч. 1555 У. | 95 31015 169 М. | 903 20436 2 ч. 1655 У. | 94 69863 172 М. | 99 1126 1655 У.
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