Дредин Александр Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дредин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14705. ДРЕДИН, АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ, 35 л. Гр. г. Шлиссельбурга; — Н. С. 4 уч. Звенигородск. у. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 14 м. и 19 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Осужд. 13 дек. 920.
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