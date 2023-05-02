Захаров Константин Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Константин
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4879. ЗАХАРОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 33 л., Оханск. у., Нытвинск. в. Н. С. 5 уч. Оханск. у. Ст. ст. 180 и 196, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 23 ноября 926.
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