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Куксинский Станислав Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куксинский
Имя
Станислав
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
22 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7483. КУКСИНСКИЙ СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ, 19 л., Витебск. у., Добромыслянск. в., д. Старь. Н. С. 4 уч. г. Витебска. Ст. 140, лиш св. 2 г. Исп. 22 авг. 923.

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