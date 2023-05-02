Куксинский Станислав Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куксинский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7483. КУКСИНСКИЙ СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ, 19 л., Витебск. у., Добромыслянск. в., д. Старь. Н. С. 4 уч. г. Витебска. Ст. 140, лиш св. 2 г. Исп. 22 авг. 923.
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