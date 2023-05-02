Барабас Екатерина Войцехова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барабас
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Войцехова
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129839. БАРАБАСЪ, ЕКАТЕРИНА ВОЙцѣхова. К. Красностав. у., гм. Рыбчевице, 21 г., рд. Влад.-Волынск. у., Вербск. в., въ кол. Цѣшинъ; — М. С. 1 уч. Влад.-Волынск. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Авг. 909.
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