Бокарев Иван Афиногенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бокарев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Афиногенович
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2239. Бокарев Иван Афиногенович, 24 л., Рязанск. г., Скопинск., у., Чернавск. в. Н. С. 4 уч. Скопинск. у., Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 28 окт. 926. Наст приг. поглощен приг. Рязанск. Губсуда, вст. в зак. силу 12 июля 926.
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