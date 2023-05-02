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Шмелев Владимир Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шмелев
Имя
Владимир
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
8288. ШМЕЛЕВ, ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ, 29 л. Гр. Ковровск. у., Вознесенск. в., д. Романки; - Н. С. 5 уч. Ковровск. у. Подлог, лиш. св. 6 м. условно, с лиш. пр. заним. общ. должн. в теч. 1 г.

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