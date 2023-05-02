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Шабанов Георгий Гурьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабанов
Имя
Георгий
Отчество
Гурьевич
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
13487. Шабанов Георгий Гурьевич, 20 л., Щигровск. у., Тимск. в., с. Выгорного. Курск. Г. С. Ст. ст. 180, п. "в", 197, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 30 нояб. 926.

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