Корепанов Григорий Димитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корепанов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Димитриевич
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6502. КОРЕПАНОВ ГРИГОРИЙ ДИМИТРИЕВИЧ, 30 л., Можгинск. у., Варзиятчинск. в., д. Ключевки, Н. С. 2 уч. Елабужск. к., Ст. 114, лиш. св. 1 г. 8 м., Исп. 19июля 923.
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