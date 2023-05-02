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Корепанов Григорий Димитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корепанов
Имя
Григорий
Отчество
Димитриевич
Дата исполнения приговора
19 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6502. КОРЕПАНОВ ГРИГОРИЙ ДИМИТРИЕВИЧ, 30 л., Можгинск. у., Варзиятчинск. в., д. Ключевки, Н. С. 2 уч. Елабужск. к., Ст. 114, лиш. св. 1 г. 8 м., Исп. 19июля 923.

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