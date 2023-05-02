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Алексеев Петр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Петр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
136. АЛЕКСЕЕВ, ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 л. Гр. Суздальск. у., Петрово-Городицк. в., д. Малого; — Н. С. 2 р-на г. Ростова, Ярославск. г. Мошеннич. прин. раб. 3 г. с лиш. пр. заним. ответств. должн. в теч. 5 л. Исп. 20 дек. 919.

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