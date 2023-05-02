Попко Иван Варламов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Варламов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 329
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106699. ПОПКО, ИВАНЪ ВАРЛАМОВЪ (ХАРЛАМПІЕВЪ). Лиш. ос. пр. изъ к. Васильков. у., в. и м. Рокитны, 28 л.; — Кіев. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Мая 909. 4 Нояб. 908 г. М. С. 4 уч. Васильков. у.—тюр. 8 м. 907 6618 296¹ У. | 97 56708 182 М.
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