Дьячков Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дьячков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46622. ДЬЯЧКОВЪ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Змѣиногор. у., в. и с. Бобровскаго, 32 л.; — Томск. О. С., 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 6 Іюня 905.
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