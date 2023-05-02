Бевиденко Вера Тимофеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бевиденко
- Имя
- Вера
- Отчество
- Тимофеева
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129952. БЕВИДЕНКО, ВѢРА тимофеева. Мщ., не прип., 18 л., рд. въ г. Березовкѣ, Ананьевск. у.; — З. Н. 7 уч. Одесск. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 17 Іюля 909.
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