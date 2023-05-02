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Гундаков Федор Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гундаков
Имя
Федор
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
10 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3584. ГУНДАКОВ ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ, 47 л., Велико-Устюгск. у., Трегубовск. в., д. Торшеева. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 114а, 1406, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 марта 923.

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