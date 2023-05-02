Гундаков Федор Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гундаков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3584. ГУНДАКОВ ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ, 47 л., Велико-Устюгск. у., Трегубовск. в., д. Торшеева. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 114а, 1406, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 марта 923.
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